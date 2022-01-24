İş Sanat, 28 Ocak’ta Kenan Doğulu, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz ile sahnede bir araya getiriyor. Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek konserin biletleri Biletix’te.

İş Sanat 28 Ocak'ta Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek olan çok özel konserde Kenan Doğulu ile gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz ile ilk kez sahnede buluşturuyor.

Türk pop müziğine sayısız eser kazandıran Doğulu’nun “Pamuk”, “Ex Aşkım” gibi unutulmaz şarkıları caz trio olarak yorumlanacağı bu özel buluşmada, Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri “Lahza” albümünde yer alan parçalar da Kenan Doğulu ile birlikte seslendirilecek.

Türk müziğinin makamsal yapısını, caz ve elektronik ile harmanlayarak doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz, Kenan Doğulu ile ilk kez aynı sahnede seyircisi ile buluşacak.

Konserin biletleri tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir. Öğrenci biletleri İş Kuleleri ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinde 20 TL'den satılmaktadır.