Caz Festivali konserleri 3 Ekim'de başlıyor



Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı 3 Ekim’den itibaren festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. 3 Ekim’de yayına açılan konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresinden satın alınabiliyor. İzleyiciler biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunulan tekil konser biletleri yanında çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabilecekler.

Büşra Kayıkçı

İŞTE İZLENEBİLECEK KONSERLER

Can Güngör

BaBa ZuLa // Make Mama Proud

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguou

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quartet “Daydream”

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı

Bilal Karaman