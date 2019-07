İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival kapsamındaki kapanış konserleri, Uniq Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşti.

Makaya McCraven'in davul performansıyla başlayan konserde sanatçıyla birlikte, basda Junius Paul, gitarda Matt Gold, klavyede Greg Spero ve saksafonda ise Irvin Pierce sahne aldı.

Gecenin ikinci konserinde ise odasından yayımladığı YouTube videolarıyla ünlenen ve 2016'da yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi üstlendiği albümü In My Room ile iki Grammy ödülü kazanan genç şarkıcı Jacob Collier ve grubu, müzikseverlerin karşısına geçti.

Collier konserde, vokal, piyano, harmonizer, bas, gitar, perküsyon performansları sergiledi.

Maro vokal, klavye, akustik gitar, harmonizer ve perküsyon, Christian Euman davul, Robin Mullarkey ise bas, elektrogitar ve klavye ile sanatçıya eşlik etti.

Grup, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, With The Love In My Heart, Hideaway, Don't You Know, Close To You adlı şarkılarının aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.