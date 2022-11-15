Orijinal kompozisyonlarının yanı sıra Nirvana, ABBA, The Bee Gees, Pink Floyd, David Bowie, Blondie, Black Sabbath, Yes, The Flaming Lips gibi grupların klasik parçalarına getirdikleri caz yorumlarıyla tüm dünyada ilgiyle takip edilen The Bad Plus, Ankara'daki ilk konserini CSO Ada Ankara'da verecek

Caz dünyasının sıra dışı gruplarından The Bad Plus, Ankara'daki ilk konserini 21 Kasım'da CSO Ada Ankara'da verecek.

1990 yılında Ethan Iverson, Reid Anderson ve Dave King'in bir araya gelmesiyle kurulan grup, çığır açan çıkışlarından yirmi bir yıl sonra, kendilerini dinamik bir dörtlü olarak yeniden keşfetti.

ReidAnderson, DaveKing, ChrisSpeed ve Ben Moder'dan oluşan ekip, eylül ayında grubun adını taşıyan TheBad Plus albümünü de çıkardı.

Modern cazı rock ve pop etkisiyle yorumlayarak doğaçlama müziğe olan bağlılığını pekiştiren topluluk, kontrbas, davul, gitar, tenor saksafon ve klarnetin güç birliğiyle unutulmaz bir performansa imza atacak.