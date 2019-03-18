F. Scott Fitzgerald'in 'Caz Çağı Öyküleri' adlı kitabı büyüteç altına aldığı ABD'nin hem sosyo - kültürel hem de ekonomik dönüşümünü ortaya koyuyor



ABD'de 1919 - 1929 arasında yaşanan döneme 'Caz Çağı' adı veriliyor. O yıllarda caz müziği tüm ülkeyi etkisi altın alırken lüks tüketim sınırları aşıyor. Hemen ardından ise Büyük Buhran, başka bir değişle Dünya Ekonomik Bunalımı geliyor. Bu dönem için 'Mucizelerin çağıydı, sanatın çağıydı, aşırıya kaçmanın, hicvin çağıydı' diyen F. Scott Fitzgerald, VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıkan 'Caz Çağı Öyküleri' adlı kitapta hikâyeleriyle Amerikan rüyasını büyüteç altına alıyor. Ve geçiş aşamasındaki ABD'nin hem sosyo - kültürel hem de ekonomik dönüşümünü gözler önüne seriyor.

F. Scott Fitzgerald eserlerinde hem döneme adını veren bu çağı eleştiriyor hem de yüceltiyor. Şaşalı yaşamı incelendiğinde onun hikâyelerinde anlattığı dünyanın tam içinde konumladığını söylemek mümkün. Karakterleri bu nedenle hayattan besleniyor, kurguları ise yeri geldiğinde fantastik öğeler içerse bile yaşamdan kopmuyor.

VBKY’nin yayımladığı 'Caz Çağı Öyküleri', edebiyat tarihinin saygın yazarlarından F. Scott Fitzgerald'ın gözünden ABD rüyasının kâbus tarafını da anlatıyor.