Çayönü nerede? Çayönü hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Çayönü hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Güneydoğu Anadolu'nun kadim kenti Diyarbakır'dır. Ancak Çayönü, bir ilçe veya modern bir yerleşim yeri değil, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırları içinde yer alan, "höyük" olarak da bilinen bir arkeolojik sit alanıdır. Konumu, onu insanlık tarihinin, yani avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin en önemli kanıtlarını barındıran bir merkez yapar. Göbeklitepe'nin inanç merkezi olarak öne çıktığı bir dönemde Çayönü, "ilk köy" ve "ilk çiftçilik" denemelerinin yapıldığı bir yaşam alanı olarak bilim dünyasında sarsıcı bir etki yaratmıştır. Detaylar yazımızın devamında.

REKLAM

REKLAM advertisement1

ÇAYÖNÜ NEREDE?

Çayönü, coğrafi olarak Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırları içinde yer alan bir arkeolojik sit alanıdır. Ergani ilçe merkezinin yaklaşık 7 kilometre güneybatısında, Dicle Nehri havzasının bir parçası olan Boğazçay'ın (Bestakot Çayı) kenarında konumlanmıştır.

Konumu, Toros Dağları'nın (Güneydoğu Toroslar) eteklerinde, verimli ovaların başladığı bir noktadadır. Bu stratejik yer, binlerce yıl önce ilk yerleşik insanların hem dağların sunduğu av kaynaklarına hem de ovanın sunduğu tarım potansiyeline yakın olmasını sağlamıştır. Diyarbakır-Elazığ (D885) karayoluna oldukça yakın bir noktada bulunur.

ÇAYÖNÜ HANGİ ŞEHİRDE? Çayönü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde (ilinde) bulunmaktadır. Diyarbakır, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Mezopotamya'nın kilit kentlerinden biridir. Çayönü'nün bu şehirde bulunması tesadüf değildir; bölgenin tamamı, medeniyetin doğuşuna tanıklık etmiştir. REKLAM Çayönü, Diyarbakır şehir merkezinin (Sur/Yenişehir) yaklaşık 65-70 kilometre kuzeybatısında, Ergani ilçe merkezine çok yakın bir konumdadır. Diyarbakır'dan Ergani'ye giden karayolu kullanılarak bölgeye kolaylıkla ulaşılabilir. Çayönü, Diyarbakır şehrinin sahip olduğu en önemli tarihi ve kültürel miraslardan biri olarak kabul edilir. ÇAYÖNÜ HANGİ İLDE? Çayönü, idari olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyarbakır iline kayıtlıdır. Diyarbakır ilinin 17 ilçesinden biri olan Ergani'nin sınırları içerisinde yer alan birinci derece arkeolojik sit alanıdır. Resmi olarak "Çayönü Örenyeri" olarak geçen bu alan, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındadır. İdari olarak bir mahalle veya köy değil, "örenyeri" (ruin site) statüsündedir. Çayönü, Diyarbakır ilinin uluslararası alanda tanınan, Göbeklitepe ve Zerzevan Kalesi gibi en önemli turistik ve bilimsel değerlerinden biridir.

ÇAYÖNÜ HANGİ BÖLGEDE..* Çayönü, coğrafi olarak Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bu bölge, dünya tarihi açısından "Bereketli Hilal" (Fertile Crescent) olarak adlandırılan coğrafyanın kuzey ucunu oluşturur. Bereketli Hilal, tarımın ve yerleşik hayatın dünyada ilk kez ortaya çıktığı bölgedir. REKLAM Çayönü'nün bu bölgede yer alması, onun tarihi önemini doğrudan açıklar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde, Dicle Nehri havzasında konumlanmıştır. Bölgenin iklimi, yabanıl buğday ve baklagillerin doğal olarak yetişmesine olanak tanıyan, tarıma elverişli bir yapıdaydı. Çayönü, bu elverişli bölgesel koşullar sayesinde "Neolitik Devrim"in yaşandığı ana sahnelerden biri olmuştur. ÇAYÖNÜ KONUMU NEDİR? "Çayönü konumu nedir?" sorusu, modern bir adres tarifinden çok, insanlık tarihindeki yerini tanımlar. Çayönü'nün konumu, günümüzden yaklaşık 10.000 ila 7.000 yıl öncesine (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem) tarihlenen, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden ve "ilk köy" denemelerinden biridir. Çayönü'nün konumu, onu "Neolitik Devrim"in, yani insanlığın avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşik düzene geçişinin dünyadaki en önemli kanıtlarından biri yapar. 1964 yılında Halet Çambel ve Robert Braidwood tarafından başlatılan kazılar, dünya arkeoloji tarihini değiştiren bulgular ortaya çıkarmıştır.

Çayönü'nün konumu, tarımın ilk kez yapıldığı yerlerden biridir. Burada yapılan araştırmalar, yabani Einkorn (Siyez) buğdayının ve nohut, mercimek gibi baklagillerin ilk kez kültüre alındığı, yani evcilleştirildiği yerlerden biri olduğunu göstermiştir. Bu, insanlığın kendi yiyeceğini üretmeye başladığı anı temsil eder. Bu konum, aynı zamanda mimarlık tarihinin de başladığı yerdir. Çayönü'ndeki kazı katmanları, insanların "yuvarlak planlı kulübelerden" (avcı-toplayıcı sığınakları), zamanla "ızgara planlı" (grid plan) ve daha sonra "terrazzo" (özel bir kireç sıva taban) tabanlı "dikdörtgen planlı evlere" geçişini aşama aşama gösterir. Bu, "ev" kavramının ve organize köy mimarisinin doğuşudur.