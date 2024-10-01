ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Açıklamada üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi
Giriş: 01.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:55
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına dün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.
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