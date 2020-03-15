ÇAYKUR ürün yelpazesini genişletiyor

AA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çayda farklı damak tadına sahip tüketici tercihleri göz önüne alınarak hazırlanan yeni bir ürün pazara sunuldu.

Bu kapsamda satışa çıkarılan "Mezopotamya Çayı", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tüketim alışkanlığı ele alınarak harmanlandı. "Mezopotamya Çayı"nın paketinin gramaj ve görsel dizaynı da yine bölge tüketicilerinin tercih ve önerileri baz alınarak hazırlandı.

Söz konusu ürün, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tunceli, Mardin, Bingöl, Mersin, Gaziantep, Hatay, Batman, Ağrı, Malatya, Adana, Hakkari, Adıyaman, Şırnak, Van, Elazığ, Siirt, Bitlis olmak üzere ilk etapta 20 ilde satışa sunuldu. Gelecek taleplere göre diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.