Deneyimli defans oyuncu Selim Ay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, uzun yıllar İttifak Holding Konyaspor'da görev yaptıktan sonra Rize'ye geldiğini ve hiç yabancılık çekmediğini söyledi.
Takım arkadaşlarının kendisine sahip çıktığını ifade eden Selim, "Fenerbahçe maçında sahada da yabancılık çekmedim. Sanki uzun yıllardır Rizespor'da oynuyor gibi hissettim. Buraya güzel hedeflerle geldim. İnşallah bu güzel kulübü güzel hedeflere taşıyacağımızdan hiçbir şüphem yok." diye konuştu.
Selim Ay, futbolda zaman zaman yakalanacak havanın takımları yukarı taşıyabildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fenerbahçe maçında da iyi bir havamız vardı. Kaybetmemize rağmen iyi oynadık. Maçtaki hakem hatalarına girmeye gerek yok. Uzun yıllar ne kadar konuşursanız konuşun, hiçbir şey değişmedi. Ben takımdaki umudu gördüm. Ben de terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bunu Rizespor camiasına söz veriyorum. Benim yapımda mücadele var. Pes etmek asla yok."
Ligin çok uzun süreceğine, fizik olarak hazır olmalarına rağmen mental yorgunluk olabileceğine dikkati çeken Selim, herkesin bir şekilde yaşanan gelişmelerden dolayı hasar aldığını, bilinci yüksek takımların başarılı olacağını kaydetti.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirten 29 yaşındaki stoper, "İyi bir takımız. Öz güveni olan bir takımız. İnşallah ilk deplasmanda ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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