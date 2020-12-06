Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Çaykur Rizespor’da futbolcular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcuları Mohamed Abarhoun’u unutmadı. Futbolcular ısınmaya 'Mohamed Abarhoun seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Meriah’ın golünden sonra da Rize ekibinin oyuncuları yedek kulübesine giderek Abarhoun’un formasını gösterdi.

Fatih Karagümrük'te oynayan Rizesporlu eski futbolcular Aatif Chahechouhe ve Koray Altınay da 'Mohamed Abarhoun seni unutmayacağız' yazılı tişörtle ısındı.

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