Fernando, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına, Çaykur Rizespor'a sezon başında geldiğini ve sıkıntılı bir başlangıç yaptığını belirtti.
Çaykur Rizespor'a geldiği hafta sakatlandığını kaydeden orta saha oyuncusu, "Tam sakatlığımı atlattığımı düşünürken Kovid-19 kaptım. Koronavirüs nedeniyle iki hafta karantinada kaldım. Arkadaşlarımdan uzak kaldığım için ritmimi kaybettim. Henüz ritmimi bulduğumu söyleyemem. Her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyorum." diye konuştu.
Fernando, ligde son oynadıkları maçta Galatasaray'a 4-0 kaybettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Galatasaray karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, 6 maçtır kaybetmeyen bir takım için beklenmedik bir futbol ve sonuç oldu. Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz. Hocamız Tomas ile konuştuk. Bu tür maçların başımıza gelebileceği ama bunların tekrarlanmaması gerektiğini aramızda konuştuk. Umarım bundan sonra olmaz. Geçtiğimiz maçı taraftarımıza unutturmak için Karagümrük maçı var. Karagümrük maçından iyi futbol, iyi sonuçla dönmek istiyoruz."
FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI
Yeşil-mavili ekip, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Bütün oyuncuların katıldığı antrenmanda, koşunun ardından kısa pas çalışması yapan Karadeniz ekibi, 20 dakikalık bölüm sonrası basına kapalı çalıştı.
Teknik direktör Tomas'ın basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı maç oynattığı kaydedildi.
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