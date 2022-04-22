Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor, 78. dakikaya 6-0’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tezahüratlardan sonra maç devam ederken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.

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