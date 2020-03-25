Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 27 Mart Cuma gününün, antrenman programının başlangıcı olarak planlandığını belirtti.

Mevcut koşulları dikkate alarak programın ileri tarihe alındığını kaydeden Türüt, "Ülke genelinde virüsle mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülmektedir. Gelişmelere göre yeni bir takvim belirlenecektir. Evde kal Türkiye. Önce sağlık, sonra futbol." ifadesini kullandı.