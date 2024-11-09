Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

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SAAT: 19.00

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS 1

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis Destan, Banza

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde bordo-mavililer 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Yeşil-mavililerin ise 3 galibiyet, 1 bereberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puanı bulunuyor.

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SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile 45. kez rakip oluyor. İki takım daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 27 galibiyeti, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki 9 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 89 gol kaydederken yeşil-mavililer ise 40 kez rakip fileleri sarstı.

RİZE'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN Trabzonspor, rakibi ile deplasmanda oynadığı 22 maçta 9 kez üstünlük kurarken 6 maçta mağlup oldu. Rize'de oynanan müsabakalarda bordo-mavililer 33 gol atarken, kalesinde de 21 gole engel olamadı. İki takım arasında son oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti.