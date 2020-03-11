11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ünal Karaman, ligde kalma mücadelesi veren bütün takımlarla deplasmanda karşılaşacaklarını ve bunun kendileri için bir dezavantaj olduğunu söyledi.
Maçlara fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmaya çalıştıklarını aktaran Karaman, "Umarım taraftarımızın ve bizi sevenlerin desteği ile zorlukları aşarız. Geldiğimiz andan itibaren, taraftarımız, başkanımız ve yönetimimiz sayesinde inanılmaz rahat bir çalışma ortamımız var. Çok daha iyiyi ve güzeli hak eden bir Rizespor var." diye konuştu.
Her zaman oynayacakları ilk karşılaşmayı düşünerek hareket ettiklerinin altını çizen Karaman, "Önümüzde iki zor deplasman var. Alabileceğimiz maksimum puanları elde etmeye gayret göstereceğiz. Kafamızda her maçı tek tek yaşayıp, kısa ve uzun vade plan yapacağız. Ancak bütün odağımız MKE Ankaragücü maçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Karaman, takımda Aminu Umar'ın sakatlığının devam ettiğini, bugün denemek istediğini ancak oyuncunun biraz zamana ihtiyacı olacağını vurguladı.
"TEK EKSİK, MÜSABAKA SONUÇLARI"
Rize'de fiziki şartların son derece iyi olduğuna işaret eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim adımıza tek eksik, müsabaka sonuçları. Çok daha farklı şekilde gelişebiliriz. Camiamız, güçlenme adına bize destek verecek. Biz de camiamızı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Bu camia çok daha iyisini, mükemmelini hak ediyor. Her şeyin ötesinde, küme düşüp çıkan bir camiadan ziyade, dinamiklerinin ve gücünün farkına varmış, kendi kimyasıyla, şehir karakteriyle örtüşen, saha içerisinde mücadele eden bir görüntüye ihtiyacımız var. Her takım devre arası çok güçlenerek geldi. İlk yarı oynanan maçla ikinci yarı arasında çok fark var. Bir çoğu para problemlerini dengeleyerek ciddi oyuncular transfer etmiş. Zorlu müsabakalar oynayacağız. İhtiyacımız olan tek şey, huzur içerisinde ligi tamamlamak."
Bir basın mensubunun, göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak başarı dilediği yönündeki sözleri üzerine Karaman, "Aradı. Doğrudur. Bu yanlış bir algı oluşturmasın. Geçmiş dönemde de sayın Cumhurbaşkan'ımız görevdeydi ve bu takım geçmişte farklı acılar yaşadı. Olayı farklı noktalara çekmek, saha içerisindeki alın terini yok saymak bizlere, camiaya ve Türk futboluna zarar verir. Bizim tek çizgimiz, adil bir oyun, adil bir yarışın içerisinde alın terinin karşılık bulması. Olay farklı noktalara çekilirse, bizler üzülürüz. Umarım futbol aklı gelip gelir. " şeklinde konuştu.
Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçında takımın bayrağa dönerek İstiklal Marşı'nı okuması ile ilgili ise şunları kaydetti:
"Biz insanlara sevgi ve saygıyı hiçbir zaman oturduğu koltuğa göre değerlendirmedik. Yaratılan aciz kullar olarak insan gibi yaşamaya, hata yapmamaya gayret göstereceğiz. Yapmayacak mıyız? Elbet yapacağız. Asil olan sahiplenip, hoşgörüyle davranabilmek. Koltuklar, makamlar gelip geçiyor. Asla vazgeçmeyeceğimiz bir tek al bayrağımız var. Bizim de kesintisiz saygımız olmasını arzu ediyoruz. Bayrağa dönüyorum. Başkanımla ve oyuncularla konuştum. Hepsi olumlu karşıladı. Umuyorum bundan sonra tavrımız aynen devam edecek."
Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Burak Albayrak da son haftalarda forma şansı bulmaya başladığını vurgulayarak, kendisini geliştirerek takıma katkı sağlamak istediğini dile getirdi.
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