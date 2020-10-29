Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Seriye devam etmek istiyoruz"

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere, deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında önemli üç puan aldıklarını söyledi.
Bu maçtan sonra hedeflerini biraz daha yükselttiklerini dile getiren Tomas, "Ligde yukarılara doğru bakmaya başladık. Arkaya doğru bakmıyoruz. Kayserispor maçında da üç puan alırsak bayağı yukarılara çıkacağız. Bu bizim için çok önemli." dedi.
Tomas, ligde son iki maçta 6 puan aldıklarını ve dört maçtır da kaybetmediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Seriye devam etmek istiyoruz. Kayserispor maçına da iyi hazırlanıyoruz. İnşallah Kayserispor maçından üç puan alırsak yukarılara tırmanacağız. Bu maçın ardından üç hafta maç yok, ara var. Bu süreçte takımı daha iyi hazırlayacağız. Belki kamp da yapacağız. Her maça takımı farklı taktikle hazırlıyoruz. Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında farklı taktikle hazırlandık. İnşallah üst sıralarda olacağız. Hedef koymak istemiyoruz ama seriye devam etmek istiyoruz."
Takımın deneyimli oyuncusu Loic Remy'inin Demir Grup Sivasspor maçında attı golle ilgili soruya Tomas, "Remy her zaman bu tarz golleri atar. Geçmişte de bu tür koşuları yaptı ve bu tarz golleri attı. Zaten değerli bir oyuncu. Sadece ona top atmak önemli. Topu ona atarsanız gol atabilir." yanıtını verdi.
Tomas, takımın yüzde 90 olarak ilk 11'ini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
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