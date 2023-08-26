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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sadece 3 puan aldık - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sadece 3 puan aldık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşısında sadece 3 puan aldıklarını belirterek, gitmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:56
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        "Sadece 3 puan aldık"
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

        Palut, güzel bir futbol karşılaşması oynadıklarını belirterek, "3 gol attık. Daha fazlası olabilir miydi, olabilirdi. Tabii Trabzonspor da başka goller atabilirdi. Genel olarak heyecanın bitmediği, temponun düşmediği, bence güzel bir futbol karşılaşmasıydı. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 puanlar kazanılır. Bugün olmaz, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra kazanırız ama bu genç takımın, Süper Lig tecrübesi çok az. Takımın neler yapabileceklerini görmesi için, özgüvenlerinin bu ligde yukarı çekilmesi için son derece önemliydi. Sadece bir 3 puan aldık. Gitmemiz gereken çok yol var. Yarın itibarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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