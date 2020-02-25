Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Mehmet Cengiz tesislerinin önüne gelen bir gurup Çaykur Rizespor taraftarı ‘İsmail Kartal istifa’ şeklinde sloganlar atarak mağlubiyeti protesto etti. Tesislerin önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

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