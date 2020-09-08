Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Selim Ay’ı kadrosuna kattı. Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde oyuncu, kendisini Rizespor’a bağlayan imzayı attı.

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