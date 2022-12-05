Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 79 Hurk), Deniz Hümmet (Dk. 86 Seyfettin Anıl Yaşar), Sefa Yılmaz (Dk. 79 Miya), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Benhur Keser)
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Berkay Sülüngöz, Murat Akça (Dk. 58 Ahmet Yazar), Erhan Kara, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem Bitin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Regattin, Kappel, Thuram (Dk. 83 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 30 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Kılıç, Dk. 45+3 Erdem Özgenç, Dk. 53 Regattin (Pendikspor), Koray Altınay (Maç bitiminde) (Çaykur Rizespor)