Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Karadeniz derbisinin her zaman çekişmeli olduğunu, futbolun doğasında mücadelenin her zaman var olacağını söyledi.
Ligde son oynadıkları Göztepe maçını kazanarak puan sıralamasında yukarılara tutunduklarına değinen Kartal, "Ancak takımda bazı eksiklerimiz var. Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncularımız görev alamıyor. Trabzonspor karşısına hocamızın iyi bir takım çıkaracağına inanıyorum. Her takım sahaya her maçı kazanmak için çıkıyor. İyi oynayan kazanacak. İnşallah iyi oynayıp kazanan biz oluruz." diye konuştu.
Trabzon ve Rize'nin iç içe geçmiş iki şehir olduğuna vurgu yapan Kartal, "Buralarda insanların birbirleri ile problem yaşaması doğal değil. İçinizden birilerinin eşi Trabzonlu veya kız kardeşiniz Trabzon'dan evlidir. Benim gelinim Oflu'dur. Biz birbirimiz ile iç içe geçmiş iki şehiriz." ifadelerini kullandı.
Aile bağlarına dikkati çeken Kartal, şöyle devam etti:
"En çok mücadele kardeşler arasında oluyor. En çok çekişme kardeşler arasında olur. Trabzon ve Rize'nin çekişmesini iki kardeş gibi görüyorum ama inşallah iki kardeşin galibi biz geliriz. Bu ama kardeşin çekişmesinden, kardeşin başarısında başka bir şey değil. Bunu böyle kabul etmek lazım. Ben böyle kabul ediyorum ve zannediyorum Rizelinin yüzde 80'i de böyle kabul ediyor."
Takım olarak istikrarlı bir oyun yakalayamamaktan dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Kartal, "Galatasaray maçında çok kötü oynadık. Eskişehirspor ile kupada oynadığımız maçın ikinci yarısında oyun farklılaştı. İlk yarıdaki oyunu oynayamadık. Bazı maçlarımız çok iyi bazı maçlarımız çok kötü. Motivasyon anlamında mı sıkıntı yaşıyoruz? Bunu tam bilemiyorum ama her şeye rağmen benim düşüncem biz iyiye doğru gidiyoruz ve çok daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.
Takımda ufak tefek eksiklerin olduğunun altını çizen Kartal, şunları kaydetti:
"Kadroyu önümüze koyup devre arası için tartışmaya başlayacağız. Bir an önce devre arası transferi için planlamamızı yapmamız lazım. Transfer planlamasında bu senenden çok önümüzdeki seneyi düşünerek planlama yapmalıyız. Önümüzdeki sene yabancı futbolcu sayısının sekize düşme ihtimali var. Bunları düşünerek transfer politikası izleyeceğiz."
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