STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Phiri, Boldrin, Bolasie, Deniz, Pohjanpalo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Bruma, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Mortadha, Travnik, Sadiku, Tarkan, Umut, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

CANLI ANLATIM...

Ligde 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a üstünlük kurarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan süreçte bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 6 puanla 19. sırada girdi. Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer aldı.