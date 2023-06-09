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Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasın ardından İlhan Palut ile anlaşma sağladı

Giriş: 09.06.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı
İHA

Çaykur Rizespor, bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, takımın başına İlhan Palut'u getirdi. Çaykur Rizespor kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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