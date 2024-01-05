Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor, tarihlerinde 5. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor, tarihlerinde 5. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında inişli çıkışlı bir performans gösteren Çaykur Rizespor ile son maçlarda istediği sonuçları alamayan Atakaş Hatayspor, tarihte 5. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30’da Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. İki takım bugüne kadar 4 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galip geldi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Hatayspor’un kalesinde 3 gol kaydederken, Hatayspor ise 4 gol attı.

Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 26 puanla 7. sırada yer alırken, Hatayspor ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikle elde ettiği 19 puanla 13. sırada bulunuyor.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev yapacak.