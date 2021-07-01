Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Ali haydar Er ve Sportif Direktör Fahri Tatan katıldı.
İmza töreni öncesinde konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, yeni transferleri Sebastian Holmen’in Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen Samuel Holmen’in de kardeşi olduğunu hatırlatarak, “Sebastian’ın istikrarlı bir kariyeri bulunuyor. Gittiği her takımda uzun yıllar forma giyen bir isim. Başkanımız ve Sportif Direktörümüzün yaklaşık 1 aylık bir çalışması sonucu transferimizi gerçekleştirdik” dedi.
Futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerini belirten Sportif Direktör Fahri Tatan da, “Çok istikrarlı ve gittiği her takımda her sezon en az 30 maç oynayan, savaşçı ve her maç yüzde yüz konsantrasyonla saha içinde yer alan bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük.” açıklamasını yaptı.
Rizespor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sebastian Holmen, “Teklif aldığımda önce ailemle görüştüm. Zaten teklifi de görünce çok fazla düşünmeye gerek kalmadı” ifadelerini kullandı.
Kendisini ağabeyi Samuel Holmen ile kıyaslamadığını ifade eden Sebastian, “Abim orta saha oyuncusuydu ben ise defans oyuncusuyum. Ancak ikimiz de aynı karakterdeyiz, çok çalışkanız ve saha içinde yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Ağabeyim Türkiye’den teklif aldığımı öğrenince sadece imzala dedi bana. Buradaki Süper Ligde stoper mevkisinin çok önem taşıdığını biliyorum. Bu yüzden umarım takımıma bir şeyler katabilirim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 29 yaşındaki defans oyuncusu Sebastin Holmen, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!