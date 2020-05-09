Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal karaman yönetiminde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın, her gün 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi.