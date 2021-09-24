Süper Lig´de geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen ve son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor´da teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bülent Uygun´la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu´yla anlaştı. Kulübümüzün İstanbul´daki ofisinde gerçekleşen, başkan yardımcımız ve basın sözcümüz Selim Selimoğlu´nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.