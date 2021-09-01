Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Tatan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılırken, "Deniz Hümmet'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.