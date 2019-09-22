Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Muhammet Demir ve Twumasi kaydederken Rizespor'un tek golünü Samudio attı. Karadeniz temsilcisinin mücadelede bir golü ofsayt bir golü de faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Gazişehir Gaziantep bu galibiyetle üst üste 2. zaferini yaşadı ve puanını 10'a yükseltti. Marius Sumudica ve öğrencileri son 4 maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Çaykur Rizespor'un 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı.

Konuk ekip 12. dakikada öne geçti: Güray orta sahada rakibini eksilti ve topu sol taraftaki Morais'e aktardı. Onun yerden kale sahasına yaptığı ortaya kayarak dokunan Muhammet Demir takımını 1-0 öne geçirdi.

BİR GOL DAHA!

Gazişehir Gaziantep ilk golünden sadece 4 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı: Savunmanın arkasına atılan uzun topta hareketlenen Twumasi sağ taraftan ceza sahasına sokuldu ve çok dar bir açıdan kaleye yaptığı sert vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Ev sahibi 19. dakikada gole yaklaştı: Boldrin'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Scepovic arka direkteki Umar Aminu'ya sert bir pas gönderdi ama savunma son anda araya girerek topu kornere attı.

Çaykur Rizespor, 29. dakikada farkı 1'e indirmek için uğraşırken net bir pozisyondan yararlanamadı: Umar Aminu'nun kullandığı köşe vuruşunda Aberhoune ön direkte kafayı vurdu ama top az farkla üstten dışarı gitti.

Mücadelede 31. dakika oynanırken ev sahibi bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu: Sağ kanattan topu taşıyan De Pauw ceza sahasına girip şutunu attı ama kaleci Günay'ı geçemedi.

HAKEM 'GOLDEN ÖNCE FAUL VAR' DEDİ

Çaykur Rizespor 42. dakikada farkı 1'e indirdi ancak gol geçersiz sayıldı: Umar'ın sürüklediği atak sonrası Gazişehir ceza sahasında müthiş bir karambol yaşandı. Seken top en son Scepovic'in önünde kaldı ve Sırp oyuncu topu boş kaleye gönderdi ama hakem pozisyon esnasında kaleci Günay'a faul yapıldığı için golü geçersiz saydı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Gazişehir Gaziantep oldu. 51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray çaprazdan çok sert vurdu ama top kaleci Gökhan'dan döndü.

OYUNA GİRDİ, FARKI 1'E İNDİRDİ

Çaykur Rizespor'u umutlandıran gol 65. dakikada geldi: Ceza sahasına gelen ortada top önce Scepovic'ten sonra da Aminu'dan sekti ve Samudio'nun önüne düştü. Beş dakika önce oyuna giren Samudio sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

76. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk kaleye doğru tehlikeli bir top gönderdi ve Samudio'nun dokunuşuyla top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca Gazişehir Gaziantep sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci zaferini yaşadı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

ÇaykurRizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 63 Samudio),De Pauw (Dk. 46 Sasse),Boldrin, Umar, Scepovic (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan)

GazişehirGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Tetteh, Djilobodji, Diarra (Dk. 69 Chibsah),Güray Vural (Dk. 85 Kenan Özer),Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Pawlowski)

Goller: Dk.12 Muhammet Demir, Dk.17 Twumasi (Gazişehir Gaziantep),Dk. 64 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarıkartlar: Dk. 59 Sasse, Dk. 73 Attamah (Çaykur Rizespor),Dk. 70 Diarra, Dk. 75 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)