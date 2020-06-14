'ZAFERLE BAŞLAYIP ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİN'

Şampiyonluk yolundaki en önemli 2 rakibinin kazanmasının ardından oynayacakları Çaykur Rize maçı için oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'in, "İkinci yarıda kaybetmeme serimizi sürdürürken, lige ara verilmeden hemen önce rüzgarın bizim tarafımıza döndüğünü herkese göstermiştik. Bu durumun hala devam ettiğini kanıtlayalım. Önümüzde sadece 8 maç var. Zaferle başlayıp şampiyonlukla bitirelim" ifadeleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.