Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
91 GÜN SONRA YENİDEN
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
'ZAFERLE BAŞLAYIP ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİN'
Şampiyonluk yolundaki en önemli 2 rakibinin kazanmasının ardından oynayacakları Çaykur Rize maçı için oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'in, "İkinci yarıda kaybetmeme serimizi sürdürürken, lige ara verilmeden hemen önce rüzgarın bizim tarafımıza döndüğünü herkese göstermiştik. Bu durumun hala devam ettiğini kanıtlayalım. Önümüzde sadece 8 maç var. Zaferle başlayıp şampiyonlukla bitirelim" ifadeleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
SAVUNMADA SON KARAR AHMET
Geçtiğimiz hafta sakatlandıktan sonra 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Marcao'nun yerini doldurmaya çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Donk'un yanında kimi oynatacağına karar verdi.
Stoper yedekleri Ahmet Çalık ve Emin Bayram'ın yanı sıra Lemina'yı geriye çekme alternatifini de düşünen deneyimli teknik adam, son antrenmanlarda Ahmet Çalık'ı as takımda oynattı. Cimbom'un Ç.Rize karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!