Çaykur Rizespor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 8. hafta maçına sahne olacak Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.