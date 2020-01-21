21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşil-mavili kulüp, iki futbolcu için Çaykur Didi Stadı'nda imza töreni düzenledi.
Kulüp, Sporting Lizbon'dan 23 yaşındaki Ivanildo Fernandes'i 6 aylığına, Shakhtar Donetsk'ten 23 yaşındaki Andry Boriachuk'u ise 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllığına kiraladı.
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takıma devre arasında önemli oyuncuları katmayı başardıklarını belirtti.
Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes'i geçen yıldan itibaren takip ettiklerine değinen Bal, "Okan Buruk hocamızın da geçen yıl istediği bir oyuncu. Sezon başında Başakşehir ilgileniyordu. Okan hoca nedeniyle biz de geri çekildik. Devre arasında hocamızın isteği doğrultusunda Abarhoun ile birlikte oynadığı için almayı uygun gördük." diye konuştu.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bal, "Bir oyuncu arayışımız daha devam ediyor. Çok önemli oyuncu. Bazı aksaklıklar var. Oyuncuya yurt dışından gelen teklifler var. Oyuncunun da gelen teklifler karşısında kafası karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bal, ilgilendikleri oyuncunun Medipol Başakşehir forması giyen Robinho olmadığını ifade etti.
Eski oyuncuları Awaziem'i de istediklerini kaydeden Bal, "Porto'dan sezon başı ve devre arasında da isteğimiz oldu ama bulunduğu takımda oynadığı için transfer gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ
Ivanildo Fernandes, Çaykur Rizespor'a ilgisinin 1,5 yıldır devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Abarhoun buraya geldiğinden bu yana takip ediyorum. Sporting bu süreci teklifler nedeniyle karıştırdı. İtalya ve Türkiye'den teklifler vardı. Trabzonspor ile anlaştık. İşler tam istediğim gibi giderken yaşadığımız sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kaldım. Geri dönüşte işler biraz daha zor oldu."
Sezon başında seçme hakkının olmadığını dile getiren Fernandes, şöyle konuştu:
"Bu nedenle devre arası sözleşmem bitince Rize'nin ilgisi de devam edince buraya gelmenin doğru olduğunu düşündüm. Abarhoun ile görüştüm. Şehir ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. Rize ile ilgili tek olumsuz şey söylemedi. Beni 1,5 yıldır isteyen bir kulübe ben de gelmek istedim."
Andry Boriachuk ise takıma faydalı olmak istediğini vurgulayarak, "Elimden geleni yapmak için buraya geldim. Futbol oynamaya geldim. Türkiye, Rize bizi sıcak karşıladı. Bir kulübe geldiğin zaman orada çalışıp formayı kazanmak zorundasın. Biz de çalışıp hocamızdan formayı almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!