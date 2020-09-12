SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bir kere baştan söyleyeyim maça damga vuran 2 penaltı kararı da tartışmalı. İlk penaltı bence kurallar çerçevesinde "penaltı" olarak değerlendirilse de ben bu tip pozisyonlara penaltı çalmayı adil bulmuyorum. Adam topu kesmeyi düşünmedikçe, alan genişletmedikçe penaltı çalınmamalı. Kural penaltı dese de bence bu kural değişmeli.
Gelelim ikinci penaltıya. Sosa'nın ortasında Valencia, Rizeli sağ bekin müdahalesi ile yerde kaldı. Burada Moroziuk'un Enner Valencia'ya vurduğunu beIN'in açılarından tam anlayamadım. Darbeli bir vuruş varsa penaltı, ama sadece temassa penaltı çalmam.
Fenerbahçe, sezonun büyük kısmında "Kapan-Çık" takımlarına karşı oynayacak. Rizespor gibi. İşte bu tip takımlara karşı 2 ön orta saha oyuncusu tamamen gereksiz. 2 ön libero, 2 defansif orta saha, 2 tane 6 numara size orta sahada pas yapabilen takımlara karşı kullanılan bir önlem. Oysa kapan-çık takımları uzun topla savunma arkasına kaçmaya çalışıyor. Tek planları bu. Bu tip takımlara karşı Tolga-Gustavo çok gereksiz. Tolga iyi oynamasına rağmen bunu söylüyorum. Ozan gibi driplingçiden vazgeçilmemesi gerek. Erol Bulut'un 4-2-3-1 statikliğinden kurtulması lazım. 4-1-4-1 yahut 4-1-3-2 bu tip rakiplere karşı daha uygun.
ALİ ECE: Sosa ve Mert Hakan gibi geçen sezon oyun inşası dalında lige damga vuran en iyi dört oyuncudan ikisi transfer edilince beklentiler tabii ki yükselmişti. Ancak ikisi birden ilk 11’de olmayınca ilk yarıda Fenerbahçe oyun kurma konusunda üstünlük sağlayamadı.
Ciğerci yine özellikle topsuz oyunda iyi niyetle elinden geleni yapsa da top Fenerbahçe’ye geçtiğinde Gustavo’yu tamamlayan oyuncudan çok onunla mevkisel açıdan çakışan oyuncu oldu. Profil ve yetenek açısından Muriç’in yerini doldurması zor olsa da Frey sağ açığa deplase olduğu iki hücum aksiyonunda, ilk 45’te Fenerbahçe’nin geliştirdiği iki tehlikeli pozisyonun mimarıydı.
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