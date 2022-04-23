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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

23.04.2022 - 09:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Dünkü maçı maçı elbette 35’inci saniyede Fabricio’nun gördüğü kırmızı karttan bağımsız ele almak zor. O noktada bir bakıma maç bitti. Hatta belki de sezon bitti Rize için... Tabii ki bu kırmızı karttan bağımsız olarak F.Bahçe’nin istikrarlı iyi oyununun da hakkını teslim etmek gerek. Sarı lacivertliler aynen G.Saray ve Göztepe maçlarında olduğu gibi sağ kanadı çok etkili kullanarak başladılar. İlk golde Mert’in, ikinci golde İrfan-Crespo’nun, üçüncüde İrfan’ın, dördüncüde İrfan-Nazım’ın hayat verdiği sağ kanat organizasyonları maçın fişini çekti. 

  • Dünkü maçın F.Bahçe adına bir başka pozitif detayı da kenardan gelenlerin formu ve iştahıydı. Arda zaten bildiğiniz gibi. Nazım 2 gol katkısı yaptı. Valencia gol attı. Tisserand ve Gustavo da özlemişler uzun süre almayı. İsmail Kartal’ın ilk 11’iyle çok fazla oynamadığı halde kulübeden gelenlerden de böyle yüksek verim alabiliyor olması bir başka önemli artı puan hoca için.

  • GÜNTEKİN ONAY

    Fenerbahçe, İsmail Kartal ile önlenemez yükselişini dün de Rize’de çok farklı kazanarak sürdürdü. Böylece son maçta 9’uncu galibiyetine ulaşan sarı lacivertliler; üst üste 6’ncı 3 puanını hanesine yazdırarak 2’ncilik iddiasını pekiştirdi ve lideri takibine de devam etti.

  • Üzerine fazla konuşulacak bir maç olmadı. Tek taraflı ve Fenerbahçe’nin hiç zorlanmadan farka koştuğu bir karşılaşma izledik. İsmail Kartal ve inşa ettiği takım bir kez daha alkışı ve övgüyü hak etti. Dünkü sonucun ardından Çaykur Rizespor için ise artık ligde kalma iddiası Kaf dağının bile ardında.

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Henüz 13. saniyede kaçan golle birlikte, rakibine "Ben buraya kazanmaya geldim" mesajını verdi Fenerbahçe… 22 saniye sonra ise en gereksiz pozisyonda, en acayip kırmızı kartı gördü Baiano… Bir dakika içinde Rizespor'un neden düşme hattında olduğunu, tehlikeyi bir türlü atlatamadığını özetleyen durumu izledik.

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