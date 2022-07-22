DHA

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor´dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş´ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.