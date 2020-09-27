Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.