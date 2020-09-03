Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayan ikinci hazırlık kamp döneminin sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların bugün Rize'ye döneceği, yarın da saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor ile hazırlık maçı oynanacağı aktarıldı.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçının ardından ligde ilk hafta oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.