Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi.