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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Aminu Umar ve Carlos Ponck ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Her iki oyuncumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

*Fotoğraf: İHA