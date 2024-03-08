Çaykur Rizespor'dan prim açıklaması!

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, resmi siteden 'Prim' açıklaması yaptı.

Rizespor'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Çaykur Rizespor’da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.” iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür.

Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."