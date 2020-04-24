24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal TRTSpor'un sorularını yanıtladı. Kartal, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için, "sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz." dedi.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK"
"Dario Meljnak için Fenerbahçe'den resim ya da gayri resmi bir teklif almadık. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bana çok mesaj gönderiyor. "Başkan Meljnak'ı Fenerbahçe'ye gönder" diye. Şu anki planlamamızda Meljnak ile devam edeceğiz."
LİGLERİN DURUMUNA İLİŞKİN
"Liglerin bitirilmesi güzel. Bu şartlarda bu ligi nasıl bitireceksiniz? Yabancı futbolcuları nasıl oynatacaksınız? Futbolcular evde oturuyorlar şu an antrenman yapmıyorlar. Tamamen sıkıntılı bir süreç. Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. İlk seyircisiz oynadığımız dönemde Antalya'da oynansa maçlar çok iyi olurda ancak Haziran ve Temmuz aylarında o mevsimsel koşullarda nasıl oynayacaksınız? Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız. Anadolu kulüpleri için yayın geliri önemli bir maddi kaynaktı. Bu paranın gelmediği şartlarda ne yapabiliriz? Biz bunun üzerine düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Antrenman yapmamış sporcuları yarın sahaya nasıl süreceksin? Sakatlıklar, problemler olmayacak mı?"
Hasan Kartal, İsmail Kartal ile ilgili "İsmail Kartal ile iyi bir şekilde gidiyorduk, oyuncu ile bir sorun oldu. Bizde kan değişikliği olsun istedik Ünal Karaman ile imzaladık. Ünal hocanın da şanssızlığı doğru düzgün antrenmana, maça çıkamadı. Ünal Karaman iyi bir hoca Trabzon'da da hizmeti oldu. Futbolun her yerinde istikrar olması lazım. " yorumunu yaptı.
Başkan Kartal, sezon başı Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç ile ilgili "Vedat bizde kendini daha iyi gösteriyordu. Fenerbahçe'de Vedat olmasa durumu daha kötü olabilirdi. Fenerbahçe eksiklerini tamamladığını Vedat daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.
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