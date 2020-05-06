Çaykur Rizespor'da Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi derinden sarsan ve birçok açıdan köklü değişimlere yol açan Kovid-19 pandemisinin spor müsabakalarına da etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirtti.
Tüm sporcuların ve kulüp çalışanlarının korunması noktasında her türlü tedbirlerin alındığını vurgulayan Türüt, şunları ifade etti:
"Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğine dair ifadesi doğal olarak kulübümüz tarafından bazı girişimlerin gerçekleştirilmesi gereğini doğurmuştur. Bu bağlamda alınan karar gereği şehir dışında olan 6 futbolcumuz ve tüm teknik ekibimiz Rize'ye çağrılmıştır. Tüm teknik ekip ve sporcularımız, temas ve uzaklık kurallarına hassasiyetle uyularak tesislerde toplanmış ve sağlık komisyonumuz tarafından ayrıntılı bir eğitimden geçirilmiştir. Bu toplanmadan önce de tesislerimiz detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilmiş, benzer bir eğitim tesis çalışanlarına verilmiş, tesis çalışanlarımız teste tabi tutulmuş olup negatif oldukları teyit edilmiştir. Sağlık komisyonumuzun yönetiminde, tesislerimiz tüm alt birimleri ile salgın dönemi işletme koşullarına göre yeniden dizayn edilmiştir. Sporcularımıza ve teknik ekibe uygulanan test sonuçlarımızın da firesiz bir şekilde negatif olduğu teyit edilmiştir."
Sporcuların 15 gün önce salgın boyunca evlerinde bireysel antrenmanlarını yaptığını aktaran Türüt, "Sporcularımız belli bir program ve salgın önlemleri alınmak suretiyle tesislerimizdeki açık sahada bireysel antrenmanlarını gerçekleştirmiştir. Kulüp olarak, federasyonunuzun müsabakaların başlama tarihini netleştirmesi ve ülkemiz ve ilimizdeki salgın seyrinin gidişatı ile direkt alakalı şekilde toplu antrenman takvimimizi netleştireceğiz.
Şunu da ifade etmek isteriz ki; hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından daha değerli değildir. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir beşeri metanın anlamının olmadığı herkesin malumudur. Salgının sona ermesi için ortak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz en doğru adımdır." ifadelerine yer verdi.
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