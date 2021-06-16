DHA

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.