27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, ardından Rize'ye geldi. Moroziuk için Çaykur Didi Stadı toplantı odasında imza töreni düzenlendi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak Moroziuk'un takıma katıldığını belirten Er, şöyle devam etti:
"Bizimle çalışmasını istediğimizde, kendisi ve eşi Rize'de mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig'den çok önemli iki transfer teklifi vardı. Şartları bizimkinden iyiydi ama bizde kalmak istedi. Kendisi ile 2+1 sözleşme imzaladık. 1 yıllık takdir hakkı kulübümüze ait. Bu şekilde ilk transferimizi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah geçen sezonki performansının üzerine koyarak bütün sevenlerini mutlu edecektir."
Er, Mozoriuk'un transferinin kolay olmadığını kaydederek, "Moroziuk bizimle olmak istese de Dinamo Kiev son anlarda işi zorlaştırdı. Bonservis bedeli ödemek istemediğimiz için Moroziuk görüşmeleri kendisi sürdürdü. Alacağının büyük bölümünden vazgeçerek bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.
Kulüp Başkanı Hasna Kartal'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a gittiğini aktaran Er, "İsimleri kesinlikle konuşmuyoruz. Amacımız Erzurum kampı öncesinde bütün transferleri tamamlamak." ifadesini kullandı.
"İSMAİL KARTAL'I TANIYORUM"
Ukraynalı futbolcu ise geçen sezonu çok iyi geçirdiğini belirtti.
Bundan sonraki üç yılı Rize'de geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Moroziuk, "Farklı takımlardan transfer teklifleri aldım ama Rize'de kalmak istedim. Rize'de çok şeyi beğendim ve burada kalmak istedim. Kariyerime burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Moroziuk, geçen yıl alt sıralardan kurtulduklarını ve iyi işler yaptıklarını ifade ederek, "Avrupa kupalarını kıl payı kaçırdık. Bu sezon daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ailemin transferde katkısı oldu. Yeni hocamız İsmail Kartal'ı tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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