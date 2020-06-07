Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.