Süper Lig'den düşmesi kesinleşen yeşil-mavili ekipte yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı oyuncu ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirildi.

Son haftalarda kadroda yer bulamayan Boldrin ile alacakları konusunda anlaşma yapılarak ligin bitimine iki hafta kala sözleşmesi karşılıklı sonlandırıldı. 33 yaşındaki oyuncunun alacaklarında fedakarlığa gittiği de öğrenildi.

Boldrin, teknik heyet ve çalışanlarla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Rize temsilcisinin kaptanlığını da üstlenen deneyimli oyuncu, 4 yıl görev yaptığı ekipte 111 kez yeşil-mavili formayı giydi.

Boldrin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rize'yi asla unutmayacağını belirtti.

Şehre geldiği ilk andan itibaren destek gördüğünü aktaran Boldrin, "Bu şehrin bana, eşime, çocuklarıma olan sevgisi çok büyük ve unutulmazdı. Asla unutulmayacak harika şeyler yaşadık. Umarım bu harika kulübün hak ettiği lige döndüğünü yeniden görürüz. Çünkü siz ve bu kulüp, en iyisini hak ediyor. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.