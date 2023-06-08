Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Giriş: 08.06.2023 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrasında teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı
Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı
MGK'dan terörle mücadele mesajı
MGK'dan terörle mücadele mesajı
Babalar günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Babalar günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Arkadaşlarıyla girdiği gölde boğuldu
Arkadaşlarıyla girdiği gölde boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.