Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrasında teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.