Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı törende, 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı ABD'li sol kanat oyuncusunun, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çaykur Rizespor'un Boyd'un transferiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video da beğeni topladı.