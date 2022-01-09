Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 20. hafta maçına sahne olacak Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Ç.RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı bugün saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Töre, Josef, Oğuzhan, Rıdvan, Emirhan, Batshuayi…