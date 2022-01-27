Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran koronavirüse yakalandı. Dün test yaptıran başkan Kıran´ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde dinlendiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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